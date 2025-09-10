quarta-feira, 10/09/2025

PF prende homem por abuso sexual infantil em Corumbá

Operação Nicolau, em sua 18ª fase, combate crimes de exploração infantojuvenil na internet

Foto: Ilustrativa

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (10), a 18ª fase da Operação Nicolau resultando na prisão em flagrante de um homem investigado por crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet em Corumbá. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi detido após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal do município.

Durante a ação, as equipes policiais apreenderam mídias digitais que passarão por perícia técnica para aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos na rede criminosa. A operação faz parte de um esforço contínuo para combater a produção, armazenamento e distribuição de material contendo abuso sexual infantojuvenil.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá e poderá responder criminalmente pelos crimes relacionados à exploração sexual de menores, conforme as leis vigentes.

POLÍCIA

