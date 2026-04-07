PF investiga esquema de fraude fundiária

Investigação mira manipulação de dados em sistemas públicos

A PF deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Terra Forjada, com mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, para investigar fraudes em sistemas federais de registro de terras. As apurações indicam inserção de informações falsas para simular domínio sobre áreas rurais, incluindo terras públicas e propriedades privadas, além de manipulação de dados de reserva legal para aparentar regularidade ambiental.

Um dos investigados teria usado dados de imóveis alheios, possibilitando apropriação indevida de áreas públicas e sobreposição de terrenos privados. Entre os alvos, está empresa anteriormente investigada na Operação Terra Nullius, em 2023, por práticas semelhantes de grilagem e falsificação de registros. A PF afirma que as diligências buscam identificar todos os responsáveis e prevenir novas irregularidades fundiárias.

A operação conta com o apoio de equipes técnicas para análise de sistemas digitais e documentos oficiais, reforçando o combate à fraude e à grilagem de terras no estado.