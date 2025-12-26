PF intercepta cocaína em navio no Porto de Santos

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira (26) cerca de 100 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, durante ação realizada.

O entorpecente estava escondido na parte submersa de um navio que saiu de Itapoá/SC com destino à África do Sul. A operação contou com apoio da Marinha do Brasil e da Guarda Portuária, reforçando a integração entre as forças.