sábado, 27/12/2025

PF intercepta cocaína em navio no Porto de Santos

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira (26) cerca de 100 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, durante ação realizada.
O entorpecente estava escondido na parte submersa de um navio que saiu de Itapoá/SC com destino à África do Sul. A operação contou com apoio da Marinha do Brasil e da Guarda Portuária, reforçando a integração entre as forças.

POLÍCIA

