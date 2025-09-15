segunda-feira, 15/09/2025

PF e SENAD intensificam combate ao tráfico na fronteira

Ação conjunta entre Polícia Federal e SENAD/PY busca erradicar plantações ilegais de maconha e fortalecer combate ao crime organizado na fronteira.

Foto: Polícia Federal

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Federal do Brasil e a SENAD/PY deram início à 52ª fase da Operação Nova Aliança, considerada a maior ação internacional de erradicação de plantios ilícitos de Cannabis no mundo.

Com apoio da Força-Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, esta é a quinta fase da operação realizada somente em 2025. As fases anteriores já resultaram na destruição de cerca de 3.600 toneladas de maconha cultivadas em 1.400 hectares de áreas remotas.

Criada em 2012, a cooperação entre os dois países já erradicou mais de 43 mil toneladas da droga. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2024 (UNODC), a maconha continua sendo a substância ilícita mais consumida no planeta.

Além do combate ao tráfico, a operação promove ações ambientais, como a Operação Restaurar, coordenada pelo Instituto Nacional de Florestas do Paraguai.

A fase atual também contará com análises técnico-científicas conduzidas por peritos da PF e da SENAD, que coletarão amostras de solo e plantas para traçar o perfil químico da droga informações estratégicas que reforçarão as investigações e os processos judiciais.

