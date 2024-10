PF desarticula organização criminosa em Ivinhema

A Polícia Federal deflagrou a Operação Defray, na terça-feira (15), em Ivinhema, cumprindo três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Essa ação é um desdobramento da Operação Lepidosiren, realizada em 8 de agosto de 2024.

As investigações revelaram a existência de uma associação criminosa dedicada à organização, logística e financiamento do tráfico transnacional de drogas na região. Durante a operação, foram apreendidos um imóvel avaliado em R$ 458 mil e uma caminhonete com valor de R$ 519 mil, além do bloqueio de bens totalizando R$ 100 milhões dos envolvidos.

Os investigados podem responder por crimes de associação criminosa, tráfico transnacional de entorpecentes e financiamento ao tráfico.