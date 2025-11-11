PF desarticula grupo que se passava por policiais federais

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (11), a Operação Isfet 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que se apresentava como policiais federais para extorquir outros criminosos, principalmente traficantes e membros de facções.

As investigações começaram em março deste ano, após denúncias sobre reuniões suspeitas próximas à Superintendência Regional da PF em Goiás. Os criminosos ofereciam uma falsa “imunidade” em supostas investigações, cobrando valores dos alvos.

Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária em Goiânia, Goianira, Trindade e Campo Grande. A operação busca desmantelar toda a rede criminosa envolvida, desde a escolha das vítimas até a execução das extorsões.