terça-feira, 11/11/2025

PF desarticula grupo que se passava por policiais federais

Criminosos cobravam dinheiro de traficantes oferecendo falsa "imunidade"

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (11), a Operação Isfet 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que se apresentava como policiais federais para extorquir outros criminosos, principalmente traficantes e membros de facções.

As investigações começaram em março deste ano, após denúncias sobre reuniões suspeitas próximas à Superintendência Regional da PF em Goiás. Os criminosos ofereciam uma falsa “imunidade” em supostas investigações, cobrando valores dos alvos.

Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária em Goiânia, Goianira, Trindade e Campo Grande. A operação busca desmantelar toda a rede criminosa envolvida, desde a escolha das vítimas até a execução das extorsões.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeito “tiktoker” Rodrigo Manga é afastado do cargo por suspeita de corrupção na saúde

Milton - 0
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo hoje por decisão da Justiça, após pedido da Polícia Federal. A medida faz...
Leia mais

Operação do DOF frustra transporte de maconha para MG

Milton - 0
Policiais do DOF apreenderam, no domingo (9), 282 Kg de maconha na MS-164, em Maracaju. A droga era transportada em um VW Fox conduzido...
Leia mais

Jamilson Name solicita reforma e alargamento de pontes na MS-270, em Antônio João

Milton - 0
Indicação busca melhorias estruturais entre Cabeceira do Apa e Boqueirão O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a reforma...
Leia mais

Festival Africanidades celebra mês da consciência negra na UFMS

ANELISE PEREIRA - 0
O Festival Africanidades começou ontem, segunda-feira (3), e segue até sexta-feira (7), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento celebra...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia