Pesquisa aponta Nelsinho Trad entre os favoritos ao Senado e confirma alta aprovação do mandato

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) lidera as pesquisas para o Senado em Mato Grosso do Sul, segundo levantamento recente do Instituto Ranking Brasil Inteligência e mantém alta aprovação popular. O resultado, conquistado por meio de uma agenda de entregas e articulação política, reforça a projeção do parlamentar no cenário nacional e regional.

A estratégia do mandato aposta no municipalismo. Desde o início da gestão, o senador garantiu cerca de R$ 3.17 bilhões em recursos federais para o estado, que foram efetivamente pagos e investidos em obras de infraestrutura, saúde e educação em todos os 79 municípios sul-mato-grossenses, para melhorias em creches, unidades de saúde, pavimentação e iluminação pública.

Na saúde, o senador Nelsinho Trad trabalha pela valorização dos médicos e dentistas, enquanto relator do projeto que institui o piso nacional da categoria. O parlamentar também liderou a implantação da saúde digital em Mato Grosso do Sul.

Outra frente destacada é o combate ao avanço da crise das bebidas adulteradas com metanol. O senador lidera a busca por respostas no Congresso, vai presidir uma audiência pública no próximo dia 15 para avanços no reforço da fiscalização e rastreabilidade de bebidas.

Também é protagonista de projetos estruturantes como a Rota Bioceânica, corredor internacional que vai facilitar o escoamento de produtos do Centro-Oeste rumo ao Pacífico e mercados asiáticos. Em infraestrutura, destaca-se ainda a defesa do Vale da Celulose, que reúne 12 municípios e movimenta bilhões, criando desafios para gestão urbana e oportunidades de emprego e renda.

À frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho vem se destacando com a aprovação de acordos internacionais. É dele ainda a liderança das tratativas com o Parlamento americano que buscam reduzir os impactos do aumento de tarifas impostas aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. A interlocução faz parte de uma série de movimentos recentes de reaproximação política entre Brasília e Washington, com foco em proteger setores da economia exportadora de Mato Grosso do Sul e do país. “O comércio internacional não pode ser tratado como campo de batalha ideológica ou partidária; é agenda de Estado, que precisa ser guiada pelo pragmatismo. Precisamos defender empregos e renda de quem produz no estado e no país”, definiu.

O senador sul-mato-grossense se fortalece com um mandato de resultados. Prefeitos e lideranças locais atribuem a ele eficiência na articulação de recursos e agilidade na aprovação de projetos, enquanto pesquisas o mantêm como o parlamentar de maior aprovação no estado. “O papel do mandato é entregar resultados à população. Cada obra, cada investimento, representa dignidade e oportunidade para quem vive na capital e no interior”, afirmou o senador Nelsinho Trad.