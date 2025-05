Pelezinho representa MS na Taça Brasil Sub-11

A tradicional Escolinha Pelezinho vai representar Mato Grosso do Sul na Taça Brasil de Futsal Sub-11, que acontece em Campina Grande (PB). Atual campeã estadual, a equipe sul-mato-grossense embarca neste sábado (17) rumo ao torneio nacional, que reúne as 16 melhores equipes da categoria.

A estreia da Pelezinho será no domingo, às 19h, contra a forte equipe da ADEC/Marista Futsal Chape (SC). Depois, enfrenta o Benfica (PB) e a Academia Formação de Craques (MA). Apenas os dois primeiros avançam à próxima fase da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal.

Com um elenco jovem, mas experiente em competições nacionais, o time é comandado pelo técnico Geraldo Harada. Um dos destaques é João Pedro Camargo, de 11 anos, que já ultrapassou os 100 gols na carreira e carrega no sangue o talento do esporte — é sobrinho do ex-jogador Jacaré.

Mais do que uma disputa por título, a Taça Brasil representa aprendizado, experiência e visibilidade para os futuros craques do futsal nacional. A decisão está marcada para o dia 24 de maio.