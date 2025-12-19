sábado, 20/12/2025

Paulista relata alucinações ao nadar 76 km em volta da Ilha Grande

Exaustão mental marcou travessia histórica no litoral do Rio

Eric Nakumo completou 76 km a nado em 33 horas — Foto: Daniel Righetti

Eric Nakumo, de 41 anos, completou a volta a nado na Ilha Grande após percorrer 76 km em mais de 33 horas seguidas no mar.
Durante a travessia, o nadador amador enfrentou cansaço extremo, dificuldades para se alimentar e fortes alucinações. “Eu via pessoas nadando ao meu lado e achei que estava enlouquecendo”, relatou o paulista.

Advogado de profissão, Eric encontrou na natação em águas abertas um caminho para recuperar a saúde mental após a pandemia. Antes do feito no litoral carioca, ele já havia cruzado os 42 km do Canal da Mancha, em 2023.

A presença dos filhos Jun e Mei no barco de apoio deu forças extras nos momentos mais difíceis. Após um ano e meio de preparação intensa, Eric celebrou a conquista ao lado da família, destacando a força da mente sobre o corpo.

Eric Nakumono exibe o troféu que simboliza a conclusão dos 76 km — Foto: Daniel Righetti
ESPORTE

