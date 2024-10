Passo a Passo: Como baixar o e-Título para votar no primeiro turno

Para quem pretende usar o e-Título no primeiro turno das eleições municipais no dia 6 de outubro, é importante seguir algumas orientações:

Download do aplicativo: O e-Título deve ser baixado até o dia 5 de outubro, pois no dia da votação o download será suspenso para evitar problemas técnicos.

Validação: Após o download, é necessário preencher os dados pessoais e validar o acesso. Para que o título digital seja aceito, o aplicativo deve conter a biometria e a foto do eleitor, além de estar atualizado.

Documentação: Se o e-Título não estiver com a biometria, foto ou não estiver atualizado, o eleitor deverá apresentar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou CNH.

Uso no dia da votação: No dia 6 de outubro, o eleitor não poderá entrar na cabine de votação com o celular, devendo entregá-lo aos mesários.

Justificativa de ausência: Para aqueles que não comparecerem, o e-Título também pode ser usado para justificar a ausência. O prazo para isso é de 60 dias após cada turno.

Lembre-se de verificar se o aplicativo está atualizado e de seguir todas as instruções para garantir que você possa votar sem problemas!