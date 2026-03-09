Parceria com Jateí garante R$ 400 mil em investimentos viabilizados por Hashioka

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve no município de Jateí em agenda institucional voltada ao fortalecimento da relação com lideranças locais e à valorização de ações em benefício da comunidade. A visita, realizada nesta sexta-feira, 6, foi acompanhada da vereadora Laura Medeiros (PL) e incluiu a participação na comemoração do Dia Internacional da Mulher, evento que reuniu autoridades e moradores.

A programação contou com a presença da prefeita Cileide Cabral (PSDB) e do vice-prefeito Francisco Alves, além de lideranças locais. Durante o encontro, o parlamentar destacou a importância de iniciativas que valorizem o papel das mulheres na sociedade e também reforçou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses.



Em Jateí, o deputado tem contribuído com investimentos significativos. Ao longo de seu mandato, foram destinados R$ 400 mil em emendas parlamentares para o município, contemplando áreas importantes como saúde e educação. Entre os recursos já viabilizados está a emenda de R$ 50 mil destinada à Secretaria Municipal de Saúde em 2023, utilizada para a aquisição de insumos laboratoriais, contribuindo para o fortalecimento dos serviços de diagnóstico no município.



Na área educacional, a Escola Estadual Bernadete Santos Leite recebeu R$ 50 mil em 2024, valor aplicado na aquisição de aparelhos de ar-condicionado, melhorando as condições de ensino para alunos e professores.



Outro investimento importante destinado à saúde em 2025 foi da ordem de R$ 150 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, recurso que já foi pago em fevereiro de 2026 e será utilizado na aquisição de um veículo, reforçando a estrutura de atendimento da rede municipal. Também em 2025, o deputado destinou R$ 50 mil à Escola Municipal Rural Professor Jovelino Celestino, para a compra de materiais pedagógicos, contribuindo para o fortalecimento das atividades educacionais da unidade.



Além dos recursos já liberados, novas emendas seguem em andamento para 2026. Entre elas, R$ 50 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, voltados ao custeio de ações e serviços de saúde, e R$ 50 mil para a Escola Estadual Bernadete Santos Leite, destinados à compra de equipamentos tecnológicos.



Para Hashioka, esses investimentos refletem o compromisso do mandato com o fortalecimento dos municípios. “Nosso trabalho é justamente apoiar as cidades, ouvir suas demandas e contribuir para que possam oferecer melhores serviços à população”, destacou.