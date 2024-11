PARANAÍBA: Saúde promove treinamento sobre doenças transmitidas por água e alimentos.

Na manhã de hoje, 7, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu um treinamento especializado sobre doenças transmitidas por água e alimentos, para capacitar os profissionais de saúde da Atenção Básica e contou com a participação da Cassems, do IAGRO e do Sindicato Rural.

A palestrante Jacqueline Romero, da Gerência Técnica do Estado, discutiu diversos tópicos como a toxoplasmose congênita e gestacional, que pode ter sérias consequências para a gestante e o feto, além da brucelose, uma doença zoonótica que afeta tanto os animais quanto os seres humanos. Também foram abordadas doenças parasitárias como a teníase e a cisticercose, que resultam da ingestão de alimentos ou água contaminados com ovos de tênia, representando um grande risco para as populações que têm contato direto com a produção de alimentos.

O curso destacou ainda as doenças diarreicas, a cólera e a hepatite A, que são frequentemente associadas à contaminação de água e alimentos inadequados, principalmente em locais com condições sanitárias precárias.

O objetivo do treinamento foi aumentar a conscientização sobre as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças, além de melhorar a capacitação dos profissionais de saúde para que possam atuar de forma mais eficaz na detecção precoce e no controle das infecções.