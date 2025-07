Arthur Jorge do Amaral é nomeado Comandante Honorário do Exército Constitucionalista de SP

Em cerimônia marcada pela reverência à história e aos valores cívicos do povo paulista, Arthur Jorge do Amaral recebeu com muita honra, das mãos do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o título de Comandante Honorário do Exército Constitucionalista para o biênio 2025/2026.

A nomeação, feita em alusão ao 9 de Julho – Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, representa o reconhecimento do Governo de São Paulo àqueles que preservam e propagam o espírito de coragem, liberdade e democracia que marcaram a luta do povo paulista por uma nova Constituição.

“É uma honra ser escolhido para representar os ideais da Revolução de 1932, que até hoje inspiram patriotismo, respeito às leis e defesa da Constituição”, destacou Arthur Jorge, visivelmente emocionado com a condecoração.

A honraria é simbólica, mas de profundo valor histórico e institucional, celebrando os princípios da legalidade e da cidadania que moldaram o Estado de São Paulo.