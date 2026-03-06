PARANAÍBA: Prefeitura realiza operação integrada de fiscalização

A Prefeitura Municipal realizou uma operação conjunta de fiscalização em ferros-velhos e locais de reciclagem, coordenada pelo procurador-geral do município, Marcelo Facin, com apoio da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

A ação contou com a participação de diversas equipes municipais. O setor de Endemias realizou vistorias para identificar possíveis focos de água parada no combate à Dengue, enquanto os setores de Fiscalização, Cadastro, Obras e Posturas verificaram a regularidade das atividades e possíveis ocupações irregulares de áreas públicas.

Também foi fiscalizada a aquisição de fios de cobre e alumínio. Caso sejam constatadas irregularidades, os estabelecimentos poderão sofrer multa de 150 UFERMS e até lacração, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.306/2021.