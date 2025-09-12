sexta-feira, 12/09/2025

PARANAÍBA: CAPS promove palestra sobre valorização da vida 

No dia 10 de setembro, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) realizou uma palestra voltada aos trabalhadores do Consórcio Seriemas, como parte das ações do Setembro Amarelo.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a importância do cuidado com a saúde mental, reforçando a necessidade de diálogo, acolhimento e apoio mútuo na prevenção ao suicídio.

De acordo com a equipe do CAPS, ações como essa são fundamentais para levar informação e sensibilizar diferentes públicos sobre a valorização da vida, fortalecendo a rede de proteção e o acesso aos serviços de saúde mental.

