Para Caracol, Mara Caseiro solicita equipamentos para atender alunos com deficiência

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou pedido ao governo estadual, para a aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais educacionais destinados à Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Escola Estadual Dr. Rubens de Castro Pinto, localizada no município de Caracol-MS. A indicação atende pedido da vereadora Meire Leite.

A Escola Estadual Dr. Rubens de Castro Pinto obteve autorização para implementar a Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o objetivo de fortalecer a inclusão de alunos com deficiência. No entanto, o espaço ainda se encontra em fase de montagem e carece de materiais essenciais para garantir um atendimento pedagógico eficaz. “Os recursos solicitados incluem jogos pedagógicos adaptados, armários para organização de materiais e uma impressora colorida. Esses itens são considerados fundamentais para assegurar o pleno funcionamento da sala e oferecer um ambiente inclusivo e adequado ao aprendizado dos alunos”, afirmou Mara Caseiro.

Segundo ela, os jogos pedagógicos, por exemplo, desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, motor e social dos estudantes com deficiência. Já os armários são necessários para manter a organização e a segurança dos materiais, garantindo que os profissionais da educação tenham fácil acesso aos recursos didáticos. A impressora colorida possibilitará a produção de materiais pedagógicos específicos, como cartazes e jogos adaptados.

Ainda conforme a deputada Mara Caseiro, a ausência desses materiais compromete significativamente o processo de aprendizagem dos alunos atendidos pela Sala de AEE. “A educação inclusiva exige investimentos em recursos pedagógicos que possibilitem o desenvolvimento pleno dos alunos com deficiência. Garantir esses equipamentos é essencial para que a escola possa oferecer um ensino de qualidade e equitativo”, destacou a parlamentar.