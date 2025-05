O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, fora de casa, e assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe paulista viu sua defesa, que não sofria gols há seis partidas, ser vazada por Gabriel aos 23 minutos. No segundo tempo, Murilo empatou e Maurício virou o jogo. A vitória confirma a boa fase do time.

Agora, o Palmeiras encara o Flamengo, e o Bragantino enfrenta o Juventude.