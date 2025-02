Pais aprovam melhorias na EMEI Elenir Zanqueta Molina durante visita da prefeita Adriane Lopes

“Hoje temos crianças bem acolhidas, felizes, recebendo seus materiais e uniformes, além dos brinquedos e de todo o amparo pedagógico. A administração está focada em proporcionar qualidade e trazer melhorias para a educação pública, por isso estamos realizando esta visita, na qual podemos observar de perto os resultados”, destacou a prefeita Adriane.

As aulas na Rede Municipal de Ensino começaram no dia 10 de fevereiro, e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) segue monitorando a retomada das atividades escolares.

Ana Cláudia, mãe de Sebastião, do grupo 5, e de Alana, do grupo 2, é também funcionária da escola há dois anos. Ela afirmou que acompanhar as melhorias no ambiente escolar foi gratificante. “Vimos tudo acontecer, e foi muito bom. Para 2025, as expectativas são ótimas. Recebemos os materiais, os uniformes antes das aulas começarem e ter uma escola organizada para a chegada dos alunos nos deixa muito mais contentes. Aqui vemos as turmas, aprendemos os nomes das crianças, conhecemos cada uma de perto, identificamos quem é mais tranquilo, quem é mais agitado, quem precisa de mais atenção e quem já não precisa tanto. É muito gratificante.”

A diretora da escola, Juliana Ferreira de Souza, ressaltou que todos os funcionários foram preparados durante a jornada pedagógica para as primeiras semanas de adaptação das crianças. “Esse período de adaptação é fundamental, especialmente para as que estão chegando neste ano e ainda não conhecem o ambiente escolar. Nosso trabalho é garantir que elas se sintam acolhidas tanto em sala de aula quanto em todos os momentos na escola.”

A prefeita Adriane percorreu as salas, observando as estruturas, além do pátio, banheiros e cozinha. As crianças recebem alimentação preparada conforme um cardápio desenvolvido por nutricionistas da Superintendência de Alimentação. Entre os alimentos oferecidos estão arroz, feijão, carnes branca e vermelha, hortifrútis e polpas de frutas.

“É gratificante ver de perto como cada espaço da escola foi estruturado para oferecer um ambiente seguro e acolhedor às crianças. A cozinha, que é o coração da unidade, segue todas as normas para garantir uma alimentação saudável e equilibrada, com um cardápio elaborado por nutricionistas. O compromisso da gestão é seguir investindo na qualidade da educação, não apenas na estrutura, mas também no bem-estar dos alunos.”

A unidade atende 286 alunos, sendo 8 turmas da pré-escola e 7 turmas da creche.

Kits Escolares

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) concluiu a distribuição dos kits escolares e uniformes antes do início das aulas. Cada escola tem sua própria logística de entrega, e os alunos seguem recebendo os materiais.

Antes da volta às aulas, as escolas passaram por ajustes estruturais, incluindo roçagem de áreas verdes, limpeza das salas, manutenção de ventiladores, bebedouros e torneiras, além da organização para a entrega dos materiais. As unidades seguem recebendo suporte técnico para atender eventuais demandas emergenciais.

Merenda

A Superintendência de Alimentação Escolar (Suale) é responsável pelo fornecimento de merenda para as EMEIs e escolas, além de 35 ONGs financiadas pela Prefeitura. Mensalmente, são distribuídas cerca de 190 toneladas de alimentos, incluindo hortifrútis, proteínas, arroz, feijão e leite em pó para bebês de 6 meses a 1 ano.

Além disso, a rede municipal atende aproximadamente 400 crianças com necessidades alimentares especiais, oferecendo um cardápio individualizado elaborado por nutricionistas para alunos com intolerâncias, alergias e doença celíaca. O compromisso da administração municipal de Campo Grande é garantir um ambiente escolar estruturado e uma alimentação de qualidade para todos os estudantes da rede.