quinta-feira, 25/12/2025

Otávio Trad encerra ano legislativo com protagonismo na Comissão de Finanças

Milton
Publicado por Milton

Ao encerrar o ano legislativo, o vereador Otávio Trad destaca a atuação de protagonismo à frente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Em um ano histórico, a comissão analisou as principais peças orçamentárias do município: PPA, LDO e LOA. Sob sua presidência e relatoria, o processo garantiu transparência e ampla participação parlamentar. O volume de emendas apresentadas bateu recorde, ultrapassando 1,4 mil propostas.

O trabalho reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal e o bom uso dos recursos públicos. Além da pauta orçamentária, o mandato avançou com projetos relevantes aprovados. A atuação próxima da população marcou mais um ano de trabalho legislativo.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Feriados de fim de ano alteram funcionamento da Casa da Saúde

Milton - 0
Usuários devem se programar para retirada de medicamentos antes do período festivo A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos...
Leia mais

Brasil abre mercado para material genético avícola em Moçambique

Milton - 0
O governo brasileiro concluiu a negociação sanitária com Moçambique, autorizando a exportação de material genético avícola, incluindo ovos férteis e pintos de um dia....
Leia mais

Greve dos ônibus chega ao 4º dia e paralisa Campo Grande

Milton - 0
A greve dos ônibus em Campo Grande chegou ao quarto dia nesta quinta-feira (18) e segue sem previsão de término, afetando diretamente mais de...
Leia mais

PIB de MS cresce em todas as regiões e supera média nacional

Milton - 0
O Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios de Mato Grosso do Sul registrou crescimento em todas as regiões entre 2022 e 2023, com destaque...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia