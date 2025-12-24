Otávio Trad encerra ano legislativo com protagonismo na Comissão de Finanças

Ao encerrar o ano legislativo, o vereador Otávio Trad destaca a atuação de protagonismo à frente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Em um ano histórico, a comissão analisou as principais peças orçamentárias do município: PPA, LDO e LOA. Sob sua presidência e relatoria, o processo garantiu transparência e ampla participação parlamentar. O volume de emendas apresentadas bateu recorde, ultrapassando 1,4 mil propostas.

O trabalho reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal e o bom uso dos recursos públicos. Além da pauta orçamentária, o mandato avançou com projetos relevantes aprovados. A atuação próxima da população marcou mais um ano de trabalho legislativo.