segunda-feira, 12/01/2026

Opositores venezolanos ganham liberdade após incursão americana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Maxwell Briceno

As autoridades venezuelanas anunciaram a libertação de 18 prisioneiros da oposição após uma incursão militar dos Estados Unidos no país há cerca de uma semana, que resultou na prisão do ex‑presidente Nicolás Maduro por forças norte‑americanas e na sua transferência para Nova York para responder a acusações nos EUA. A informação sobre a libertação foi divulgada por grupos de direitos humanos no sábado (10), e embora o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, tenha confirmado o anúncio na quinta‑feira anterior, ele não detalhou quem são os libertados ou as condições da soltura.

Entre os detidos libertados estão cidadãos de outros países, incluindo cinco espanhóis, conforme confirmado pelo governo da Espanha no mesmo dia. Organizações como a ONG Foro Penal estimam que ainda existam centenas de presos políticos na Venezuela, simbolizando uma das principais demandas da oposição e de organizações internacionais por reformas e liberdades civis no país após anos de repressão política.

A libertação é vista por alguns analistas como um gesto de paz no contexto da transição política venezuelana após a intervenção e a captura de Maduro, enquanto os processos de liberdade continuam em andamento.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Ibama inicia reanálise de agrotóxicos altamente tóxicos

Milton - 0
O Ibama começou a reanalisar os agrotóxicos que contêm os ingredientes ativos metomil e tiodicarbe, substâncias classificadas como altamente tóxicas e persistentes no meio...
Leia mais

Acidente mata homem no centro de Ponta Porã

Milton - 0
Um grave acidente de trânsito resultou na morte do cidadão paraguaio César Aquilino Ortiz nesta sexta-feira (9). A colisão envolveu uma caminhonete Ford Ranger...
Leia mais

Mapa reforça regras para entrada de produtos agropecuários no Brasil

Milton - 0
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou novas regras sobre a entrada de produtos agropecuários transportados na bagagem de viajantes. A medida, que...
Leia mais

Vereadores cobram retorno do desconto de 20% no IPTU

Milton - 0
Os vereadores de Campo Grande se reuniram nesta terça-feira (6) com a Sefaz e a Procuradoria Geral do Município para discutir o aumento do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia