Operário-MS e Pantanal se enfrentam em duelo de reencontros no Sul-Mato-Grossense

A abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 reserva um confronto recheado de história e rivalidade: Operário-MS e Pantanal se enfrentam em jogo antecipado da 7ª rodada neste domingo (18), às 16h, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, com transmissão em tempo real pelo ge.globo/ms. Desde que o Pantanal, ainda como Portuguesa, subiu à primeira divisão estadual, os confrontos decisivos têm sido majoritariamente favoráveis ao Galo, que venceu duas das últimas eliminatórias, enquanto o Pantanal conseguiu triunfar apenas uma vez, em 2025, por 4 a 1 na última rodada da primeira fase.

Historicamente, os sete jogos entre 2023 e 2025 registram três vitórias do Operário-MS, três empates e uma vitória do Pantanal, incluindo partidas marcantes como a semifinal de 2024, quando o Pantanal abriu 2 a 0 em Sidrolândia, mas sofreu a virada no segundo tempo e acabou eliminado na volta em Campo Grande, permitindo ao Operário-MS conquistar seu 13º título estadual. Em 2025, o Pantanal voltou a sonhar ao empatar em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal, mas não conseguiu reverter a vantagem do Galo na volta, permitindo a conquista do 14º título pelo Operário-MS.

Para este domingo, o clima é de expectativa, com reencontro entre algoz e vítima e a chance de cada time escrever um novo capítulo desta rivalidade que combina drama, emoção e busca pela supremacia no futebol sul-mato-grossense.