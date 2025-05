Operário Feminino confirmado na Copa do Brasil 2025

A CBF confirmou a presença do Operário Futebol Clube na Copa do Brasil Feminina de 2025. O clube será o único representante de Mato Grosso do Sul na competição nacional, que retorna após nove anos sem edições.

Ao todo, 65 equipes participarão do torneio, incluindo representantes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino. A Copa será disputada em formato eliminatório, com partidas únicas em todas as fases. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A primeira fase, com 32 clubes, começa no fim de maio. Os classificados enfrentam, em junho, os clubes da Série A2. Na terceira fase, marcada para agosto, entram os times da Série A1, elite do futebol feminino.

A CBF divulgou o cronograma completo: oitavas de final em 17 de setembro, quartas em 24 de setembro, semifinais em 5 de novembro, e a grande final no dia 19 de novembro. Para o Operário, a competição é a chance de voltar a disputar uma vitrine nacional e projetar seus talentos no cenário esportivo do país.