Operário enfrenta ASA em jogo decisivo da Copa do Brasil

Sul-mato-grossenses buscam vaga na próxima fase em Arapiraca

O Operário já tem data e local definidos para seu próximo compromisso na Copa do Brasil. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Agremiação Sportiva Arapiraquense no dia 25, em Arapiraca (AL), às 19h (MS), em partida que definirá quem seguirá na competição nacional. O vencedor terá pela frente o Vila Nova, em duelo marcado para 3 de março, com mando de campo do classificado do confronto em Alagoas. A definição do calendário nacional também impacta diretamente o Campeonato Estadual, obrigando a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul a ajustar datas conforme a evolução do Operário na Copa do Brasil.

Caso a equipe não termine entre os dois primeiros na fase classificatória estadual, poderá haver sobreposição de jogos e necessidade de reorganização do torneio local. A preparação do time alvinegro se concentra agora na partida decisiva fora de casa, que pode garantir continuidade na competição nacional e afetar diretamente o calendário estadual.

