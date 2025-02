Operação Xapiri Desmantela Garimpo Ilegal na TI Sararé

Na última quinta-feira (13), a Operação Xapiri, coordenada pelo Ibama, concluiu com sucesso a primeira fase de 2025, desmantelando um garimpo ilegal na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso. Durante a ação, foram inutilizados diversos equipamentos, como escavadeiras hidráulicas, caminhonetes e motores a diesel, além de apreendidas armas de fogo e munições.

A operação, que contou com o apoio da Funai, PF e Força Nacional, visa combater o avanço do garimpo ilegal que tem devastado a região. A TI Sararé, habitada pelo povo Nambikwara, já foi considerada uma das áreas mais críticas do Brasil para esse tipo de crime ambiental. O garimpo tem causado danos irreparáveis à vegetação nativa, aos rios e à fauna local, além de impactar negativamente o modo de vida tradicional da população indígena.

Em 2025, já foram registrados 84 alertas de atividade ilegal na região, resultando na perda de 42 hectares de vegetação. O Ibama segue firme na fiscalização para proteger o território e minimizar os danos ambientais e sociais.