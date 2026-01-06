quarta-feira, 7/01/2026

Operação Boas Festas reduz roubos em 33% na Capital

Foto: Itamar Buzzatta

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (5) o balanço da Operação Boas Festas 2025. Entre 3 de dezembro e 4 de janeiro, os roubos na Capital caíram 33% em relação ao ano anterior. O efetivo foi ampliado em 35%, incluindo unidades especializadas e apoio aéreo. Durante a operação, mais de 4,2 mil pessoas foram abordadas e 1.816 veículos vistoriados. Setenta foragidos foram presos e 11 armas de fogo retiradas de circulação.

Ao todo, 28 veículos roubados ou furtados foram recuperados. O policiamento intenso nos centros comerciais também contribuiu para a prevenção de acidentes. Crimes contra o patrimônio foram o foco principal das prisões. O Coronel Emerson Vicente destacou a efetividade da ação na segurança e ordem pública. A Operação Boas Festas reforçou a presença policial em todas as regiões urbanas da cidade.

