terça-feira, 18/11/2025

Odontólogos serão homenageados em sessão solene na ALEMS

Foto: Luciana Nassar

A ALEMS realizará nesta quarta-feira (19), às 19h, no Plenário Júlio Maia, a entrega da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Albino Coimbra Filho. A solenidade tem como propósito reconhecer odontólogos que se destacam na promoção da saúde bucal e na melhoria do bem-estar da população do Estado.

Instituída pela Resolução 41/2025, proposta pela deputada e 3ª vice-presidente da Casa de Leis, Mara Caseiro (PSDB), a homenagem ressalta o impacto social do trabalho desses profissionais. A parlamentar destacou que a Odontologia transforma vidas ao contribuir diretamente para a saúde, autoestima e qualidade de vida.

Como dentista de formação, Mara Caseiro enfatizou a dedicação e o compromisso exigidos pela profissão, reforçando que a honraria valoriza homens e mulheres que fazem a diferença diariamente. A sessão é aberta ao público e contará com cobertura jornalística, transmissão ao vivo e registro fotográfico nos canais oficiais da ALEMS.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

