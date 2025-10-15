Obra de mais de R$ 4 milhões será referência em saúde pública no MS

A Prefeitura de Dourados anunciou o início da construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim dos Estados. A obra, com início previsto para novembro, representa um marco para a saúde pública local. O investimento total ultrapassa R$ 4 milhões, com recursos do Governo Federal, via novo PAC, e contrapartida do município.

Com mais de 400 m² de área construída, a UBS será a maior da cidade e vai substituir unidades alugadas com estrutura limitada. O novo espaço contará com consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, além de brinquedoteca e sala de acolhimento, promovendo um atendimento mais humano e acolhedor.

Durante a visita técnica ao terreno, o prefeito Marçal Filho destacou o projeto como um símbolo de transformação. Segundo ele, a nova unidade elevará o padrão da atenção básica na cidade, proporcionando conforto, acessibilidade e dignidade aos usuários.

O secretário de Obras, Jorge de Lucia, ressaltou o caráter inovador da arquitetura, enquanto o secretário de Saúde, Márcio Figueiredo, afirmou que a unidade será de Porte IV, com capacidade para quatro equipes da Estratégia de Saúde da Família.

A empresa JP Engenharia Ltda será responsável pela execução da obra, que deve ser concluída em até 12 meses. Com isso, cerca de 16 mil moradores serão beneficiados diretamente, colocando a UBS do Jardim dos Estados como modelo para o Mato Grosso do Sul.