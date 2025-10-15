quarta-feira, 15/10/2025

Obra de mais de R$ 4 milhões será referência em saúde pública no MS

Unidade terá estrutura moderna, atendimento humanizado e capacidade para atender até 16 mil moradores em Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados anunciou o início da construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim dos Estados. A obra, com início previsto para novembro, representa um marco para a saúde pública local. O investimento total ultrapassa R$ 4 milhões, com recursos do Governo Federal, via novo PAC, e contrapartida do município.

Com mais de 400 m² de área construída, a UBS será a maior da cidade e vai substituir unidades alugadas com estrutura limitada. O novo espaço contará com consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, além de brinquedoteca e sala de acolhimento, promovendo um atendimento mais humano e acolhedor.

Durante a visita técnica ao terreno, o prefeito Marçal Filho destacou o projeto como um símbolo de transformação. Segundo ele, a nova unidade elevará o padrão da atenção básica na cidade, proporcionando conforto, acessibilidade e dignidade aos usuários.

O secretário de Obras, Jorge de Lucia, ressaltou o caráter inovador da arquitetura, enquanto o secretário de Saúde, Márcio Figueiredo, afirmou que a unidade será de Porte IV, com capacidade para quatro equipes da Estratégia de Saúde da Família.

A empresa JP Engenharia Ltda será responsável pela execução da obra, que deve ser concluída em até 12 meses. Com isso, cerca de 16 mil moradores serão beneficiados diretamente, colocando a UBS do Jardim dos Estados como modelo para o Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ifood começa a utilizar drones para entregar comida em Sergipe

ANELISE PEREIRA - 0
Depois de obter autorização permanente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o iFood iniciou seu serviço de entrega realizado por drone em Aracaju, Sergipe....
Leia mais

Coronel David propõe Utilidade Pública ao Instituto Pedro Arantes, referência em inclusão social por meio do esporte em Três Lagoas

Milton - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta terça-feira, o projeto de lei que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Centro Esportivo Pedro...
Leia mais

Caravina cobra liberação do Jacques da Luz

Milton - 0
O deputado estadual Pedro Caravina anunciou que irá pressionar o Governo do Estado e o secretário estadual de Esporte para reverter a decisão da...
Leia mais

MS: o crescimento do agro aliado à sustentabilidade

Milton - 0
Quando Mato Grosso do Sul foi criado em 1977, já se sabia que a bovinocultura de corte seria a base da sua economia, com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia