Novembro Bordô reforça cuidados com a saúde bucal

Durante o Novembro Bordô, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca, destacando os cuidados essenciais com a saúde bucal. A ação busca conscientizar a população e incentivar o acompanhamento regular na Atenção Primária, fundamental para identificar sinais suspeitos.

Neste ano, a SES também abriu a Consulta Pública da Linha de Cuidado do Câncer de Boca, recebendo contribuições entre 24 de novembro e 27 de dezembro de 2025. A iniciativa pretende organizar fluxos, padronizar condutas e qualificar o atendimento às pessoas com suspeita ou diagnóstico da doença. Com participação de profissionais, instituições e sociedade civil, o documento busca refletir as necessidades reais dos serviços e dos usuários.

O engajamento social é essencial para aprimorar a prevenção, o diagnóstico precoce e a reabilitação dentro do SUS. A construção coletiva fortalece o cuidado integral e amplia o acesso à informação e aos serviços de saúde.