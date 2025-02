NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura inicia vistorias em ônibus escolares para o início do ano letivo.

Com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes no retorno às aulas, previsto para o dia 17 de fevereiro, a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul iniciou a vistoria dos ônibus escolares que farão o transporte dos alunos no município.

Os primeiros veículos a passarem pela inspeção são os ônibus terceirizados, que estão sendo submetidos a uma avaliação rigorosa realizada por uma empresa especializada. Nos próximos dias, a fiscalização será ampliada para a frota de ônibus do município. Todos os veículos, tanto os terceirizados quanto os pertencentes à Prefeitura, serão vistoriados antes de iniciarem as operações.

A inspeção inclui a verificação dos sistemas mecânico e elétrico, a presença e o funcionamento adequado dos cintos de segurança, a sinalização indicativa de transporte escolar e a conformidade com as normas vigentes. Além disso, é verificado se as janelas dos veículos possuem limitadores de abertura, conforme exigido pela legislação.

O prefeito José Paulo Paleari destacou a importância desse trabalho para garantir um transporte escolar seguro e eficiente. “Estamos realizando uma fiscalização rigorosa para que nossos alunos tenham um transporte seguro e de qualidade. Nosso compromisso é com a segurança e o bem-estar de cada estudante que utiliza esse serviço. Sempre vamos priorizar a segurança dos nossos alunos e não vamos abrir mão de um transporte escolar que atenda a todas as exigências e ofereça tranquilidade para os pais e responsáveis”, afirmou o prefeito.

É regra, veículos que não atenderem aos critérios estabelecidos deverão ser submetidos a manutenção e nova avaliação antes de serem liberados para o transporte dos estudantes. Com essas medidas, a administração municipal reafirma seu compromisso com a educação e a segurança dos alunos, dando tranquilidade às famílias e garantindo que os estudantes de Nova Alvorada do Sul tenham um início de ano letivo seguro e eficiente.