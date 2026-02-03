quarta-feira, 4/02/2026

NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura fortalece organizações sociais com capacitação e apoio em projetos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, segue investindo na valorização das organizações sociais do município. Durante o último ano, os técnicos da secretaria realizaram um trabalho intenso de acompanhamento e orientação das entidades, auxiliando na organização documental e preparando-as para concorrer a editais de captação de recurso.

Esse esforço resultou na participação de diversas associações locais, como o Assentamento Bebedouro, PAM, Volta Redonda, Santa Luzia e a Coopercicla, que estiveram presentes na capacitação promovida nesta semana, no município de Angélica. A ação teve como objetivo cadastrar e orientar as entidades no Programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa da Itaipu Binacional em parceria com a Caixa Econômica Federal, que prevê apoio financeiro a projetos sociais em 35 cidades do Sul do MS.

No edital de 2025, a Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Sucesso inscreveu o projeto Sucesso Sustentável, aprovado com recursos de R$ 360.000,00, destinados à aquisição de veículos, equipamentos de produção e materiais de escritório. Essa conquista reforça o impacto positivo da organização coletiva e da correta documentação das entidades.

“Nova Alvorada do Sul está em ritmo de desenvolvimento, valorizando as associações que se mantêm organizadas e preparadas para concorrer a editais, sempre priorizando o coletivo e o fortalecimento da comunidade”, destacou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Com iniciativas como esta, o Prefeito reafirma seu compromisso em estimular o crescimento sustentável, apoiar entidades sociais e garantir que os recursos cheguem a quem trabalha pelo desenvolvimento da cidade e pela melhoria da qualidade de vida da população.

