NOVA ALVORADA DO SUL: 2ª caminhada do autismo promove conscientização e inclusão no município

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura municipal convida toda a população para participar da 2ª Caminhada de Conscientização do Autismo, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo (02 de abril).

A ação será realizada no dia 01 de abril (quarta-feira), às 7h30, com concentração em frente ao Detran e percurso até a Prefeitura Municipal.

Mais do que uma caminhada, o momento é de conscientização, respeito e inclusão, reforçando a importância de compreender e apoiar as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Vista uma camiseta branca, traga sua família e venha fazer parte desse movimento de amor, empatia e informação.

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