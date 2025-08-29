No mês de aniversário de Campo Grande, Papy apresenta mais de 50 indicações para melhorias

O mês de agosto foi marcante com a retomada das atividades na Câmara Municipal de Campo Grande, no segundo semestre, o aniversário de 126 anos da Cidade Morena e o trabalho intenso do vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, pela população campo-grandense.

“Cuidando da nossa Campo Grande com seriedade, mas sempre de coração aberto. A Capital é uma cidade que cresce com o tempo, mas nunca se esquece das suas raízes”, afirmou o presidente Papy.

O presidente da Casa de Leis apresentou cerca de 50 indicações com pedidos de melhorias que vão de norte a sul, leste a oeste da cidade. Todas as solicitações foram levantadas por meio da equipe do gabinete que percorre as sete regiões e os bairros da Capital.

Entre as principais solicitações estão: troca de lâmpada, na Vila Nascente ou no Santo Eugênio; implantação de redutor de velocidade, no Coophasul; instalação de semáforo, no Jardim São Lourenço; limpeza de área pública, na Vila Bandeirantes ou na Vila Jacy; patrolamento e cascalhamento no Jardim Los Angeles; serviço de tapa-buraco, no Estrela do Sul.

Mas também foram apresentadas indicações de melhorias como corte de árvore, na Vila Marli; implantação de academia ao ar livre, no Parque Residencial Girassóis; e manutenção em bueiro e boca de lobo na Chácara Cachoeira.