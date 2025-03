No mês da mulher, Lia propõe concurso de redação para levar enfrentamento à violência para escolas.

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou uma indicação à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul solicitando a realização do Concurso de Textos Agosto Lilás, uma iniciativa que visa incentivar a reflexão sobre a equidade de gênero e a valorização da mulher na sociedade, especialmente entre crianças da rede pública de ensino. A proposta é apresentada no mês de março, tradicionalmente reconhecido pelas campanhas em defesa dos direitos das mulheres.

O texto, encaminhada à Escola do Legislativo, reforça a necessidade de incluir o tema da violência contra a mulher no ambiente escolar, promovendo o diálogo desde a infância para desconstruir padrões de comportamento machistas. Segundo a parlamentar, a educação é uma das ferramentas mais eficazes na luta contra o machismo estrutural e a cultura da violência.

Mais do que reprimir, inibir futuros agressores!

Na justificativa da indicação, Lia Nogueira ressalta que a sociedade enfrenta um cenário alarmante de violência contra a mulher, o que exige medidas efetivas para transformação social. O concurso proposto busca conscientizar crianças e adolescentes, principalmente meninos, sobre a importância do respeito e da valorização feminina, preparando as futuras gerações para construir relações mais igualitárias e justas.

“Precisamos educar nossas crianças na cultura do respeito à mulher. Os altos índices de violência que observamos hoje são reflexos de uma criação disfuncional, de crianças que cresceram observando a violência dentro de casa, sendo também vítimas dela, e hoje reproduzem esses padrões. Enquanto não investirmos na educação, as leis e políticas públicas continuarão sendo apenas medidas paliativas”, destacou a deputada.

Desde os anos 90, a Associação Americana de Psicologia já alertava para o efeito da violência imposta ao contexto da infância. Naquele período, a entidade evidenciou que crianças e adolescentes que crescem em lares violentos têm três vezes mais chances de repetir a violência ao se tornarem adultos do que os que crescem em ambientes “saudáveis”, conforme reportagem da Folha de São Paulo.



Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, divulgada em 2021, destaca que crianças expostas à violência emocional podem manifestar agressividade na infância e, na fase adulta, reproduzir essa violência em relações íntimas e com seus próprios filhos. ​

Outro estudo publicado na Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância indica que crianças que testemunham violência doméstica podem internalizar esses comportamentos, apresentando agressividade e dificuldades de socialização, o que pode levar à reprodução de padrões violentos no futuro.

Desta forma, a iniciativa da deputada se baseia no princípio de que a mudança de mentalidade começa na infância. O concurso de redação escolar busca estimular, por meio da escrita, uma reflexão profunda sobre a valorização da mulher e o respeito dentro das relações familiares e sociais. Para Lia Nogueira, a formação cidadã deve começar cedo, ensinando que relações devem ser pautadas no companheirismo e na igualdade de direitos.

“Acreditamos que esse concurso pode despertar nos jovens um novo olhar sobre a mulher, sobre a mãe, a irmã e a futura companheira. Como diz o ditado popular, ‘é de pequenino que se torce o pepino’, ou seja, é na infância que podemos modificar padrões de comportamento prejudiciais e garantir um futuro mais respeitoso para todas”, reforçou.

A expectativa é que o Concurso de Textos Agosto Lilás seja incorporado ao calendário da Escola do Legislativo, fortalecendo o papel educativo da Assembleia e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da violência de gênero. A indicação seguirá para deliberação das comissões internas da Casa.