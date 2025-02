NIOAQUE: Mais comida na mesa de quem precisa!

Em parceria com o Governo do Estado, por meio da Semadesc, e com o apoio das secretarias municipais de Agricultura e Assistência Social, realizamos a primeira entrega de alimentos do ano para as famílias em situação de vulnerabilidade social E o melhor: tudo é produzido aqui mesmo, em nossa Nioaque!

O Programa de Aquisição de Alimentos continuará ao longo de 2025, com a projeção de ampliar tanto o número de famílias produtoras quanto as famílias beneficiadas, avançando na segurança alimentar da população de baixa renda e garantindo o escoamento da produção da agricultura familiar local!