NIOAQUE: Encerramento do mês da mulher nas comunidades indígenas.

Encerramos com muita alegria a programação especial do Mês da Mulher nas comunidades indígenas! Foi um período de muito aprendizado, troca e valorização das nossas guerreiras, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. Essa luta não pode ser só no mês de março, por isso, seguimos firmes no compromisso de fortalecer e apoiar cada mulher, reconhecendo sua força e importância em nossa sociedade