Nelsinho Trad reforça apoio aos prefeitos de MS em evento municipalista

Durante a 25ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada na última quarta-feira (21), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) promoveu um café da manhã com prefeitos de Mato Grosso do Sul, reforçando seu compromisso com o municipalismo. O encontro, em sua quinta edição, reuniu dezenas de gestores e destacou a importância da atuação parlamentar em prol das cidades.

Com trajetória de ex-prefeito de Campo Grande, Trad lembrou das dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais. “Sei o que é acordar cedo, bater em porta de ministério e voltar com esperança. Brasília tem o seu tempo”, comentou.

Thalles Tomazelli, presidente da Assomasul, elogiou o compromisso do senador e destacou o apoio à PEC 66, que propõe o parcelamento de dívidas previdenciárias e mudanças no cálculo da folha.

Prefeitos como Júlio Buguelo (Glória de Dourados) e Clarice Ewerling (Sonora) também exaltaram a proximidade do parlamentar com as demandas locais. “O senador sabe das nossas dores”, disse Buguelo.

Trad ainda orientou os prefeitos sobre a importância de apresentar projetos técnicos para garantir verbas federais e compartilhou dicas práticas de articulação em Brasília. O senador já destinou R$ 2 bilhões a mais em investimentos para os municípios de MS.