terça-feira, 30/12/2025

Naviraiense intensifica preparação para a Copinha 2026

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Naviraiense

O Naviraiense iniciou no dia 8 de dezembro os treinamentos visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, realizando atividades no Estádio Virotão em Naviraí. A equipe fará jogos-treino como parte da preparação antes da viagem para São Paulo. Inicialmente, 28 atletas foram inscritos, mas apenas 20 comporão a delegação que viajará para Assis, onde o clube estreará no dia 3 de janeiro. A lista final de jogadores será divulgada até 1º de janeiro, garantindo que o time viaje completo e competitivo. A delegação seguirá de ônibus e chegará na manhã do dia 2, garantindo tempo para ajustes finais.

O clube enfrentará um grupo considerado difícil, exigindo foco e entrosamento da equipe. A comissão técnica aposta na disciplina tática e na preparação física como diferenciais para avançar na competição. A torcida local acompanha com expectativa o desempenho da equipe na tradicional Copinha.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Lula veta realocação de trabalhadores de elétricas privatizadas

Milton - 0
O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei PL 1.791/2019, que previa o reaproveitamento de trabalhadores de empresas elétricas privatizadas em outras estatais....
Leia mais

Esperança em meio à destruição: Cardeal visita Gaza

Milton - 0
Ao concluir uma visita de três dias à Faixa de Gaza, o cardeal Pierbattista Pizzaballa afirmou que, apesar da devastação causada por anos de...
Leia mais

Deputado faz balanço de fim de ano e afirma que seguirá em “enfrentamento ao sistema” em 2026

Milton - 0
Em um discurso contundente ao fim de 2025, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) fez um balanço de sua atuação parlamentar e classificou o...
Leia mais

PT inicia em fevereiro caminhada com Fábio Trad na Capítal e 78 municípios

Milton - 0
O presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Vander Loubet, confirmou para a primeira quinzena de fevereiro o início da caminhada,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia