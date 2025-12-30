Naviraiense intensifica preparação para a Copinha 2026

O Naviraiense iniciou no dia 8 de dezembro os treinamentos visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, realizando atividades no Estádio Virotão em Naviraí. A equipe fará jogos-treino como parte da preparação antes da viagem para São Paulo. Inicialmente, 28 atletas foram inscritos, mas apenas 20 comporão a delegação que viajará para Assis, onde o clube estreará no dia 3 de janeiro. A lista final de jogadores será divulgada até 1º de janeiro, garantindo que o time viaje completo e competitivo. A delegação seguirá de ônibus e chegará na manhã do dia 2, garantindo tempo para ajustes finais.

O clube enfrentará um grupo considerado difícil, exigindo foco e entrosamento da equipe. A comissão técnica aposta na disciplina tática e na preparação física como diferenciais para avançar na competição. A torcida local acompanha com expectativa o desempenho da equipe na tradicional Copinha.