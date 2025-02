“Não vou para partido aliado da esquerda”, afirma Zé Teixeira

O deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa e principal liderança do agronegócio na Casa de Leis, afirmou nesta sexta-feira (14) que não ingressará em nenhum partido que tenha a possibilidade de coligação com a esquerda em futuras eleições. A afirmação foi feita após a visita do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que veio a Campo Grande discutir as perspectivas de fusão ou incorporação do partido.

Perillo confirmou aos tucanos de Mato Grosso do Sul que analisa alianças com outros três partidos. A fusão com o MDB foi descartada, mas a conversa está mantida com PSD, Republicanos e Podemos. A mudança é necessária por conta da chamada ‘cláusula de desempenho’ que ficará mais rígida a partir de 2026, exigindo a formação de chapas eleitorais mais fortes para as eleições ao Congresso Nacional.

“O PSDB é forte em Mato Grosso do Sul, um dos diretórios mais importantes do País. Temos mais de 40 prefeitos, mais de 240 vereadores e a maior bancada de deputados. Também temos o atual governador [Eduardo Riedel] e uma destacada candidatura ao Senado, na figura de Reinaldo Azambuja, nosso ex-governador, o único na nossa história a fazer seu sucessor”, analisa Zé Teixeira.

Conforme o deputado, a maior inclinação entre os tucanos sul-mato-grossenses é uma fusão com o PSD. Contudo, Zé Teixeira revela que tem outros planos para o próprio futuro político. “Eu tenho as minhas convicções e devo tomar a minha decisão após o partido decidir o destino que irá tomar, fusão ou incorporação. Neste momento, a minha intenção é ir para o PL”.

O deputado acredita que, mesmo em legendas diferentes, o grupo político manterá a atenção voltada para o desenvolvimento econômico e social. “Vencemos inúmeras lutas juntos em nome da população do Estado. Tenho a impressão que o papel do PSDB foi muito bem exercido até aqui. Eu vou continuar defendendo a liberdade econômica, o direito de trabalhar em paz no campo, menos impostos e justiça social para quem mais precisa”, enfatiza Teixeira.