Na abertura do ano legislativo, Coronel David reforça compromisso da bancada do PL com o desenvolvimento de MS

Sob a condução do presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), que declarou a abertura dos trabalhos da quarta sessão legislativa da 12ª Legislatura, a Assembleia Legislativa reafirmou seu papel como espaço de construção de leis e de representação da sociedade. Representando a bancada do PL (Partido Liberal), o deputado estadual Coronel David destacou que o novo ano legislativo deve ser pautado por diálogo, apoio às ações estruturantes do governo estadual e foco em resultados concretos para a população.

Em seu pronunciamento, Coronel David sinalizou que a postura ao longo do ano será de responsabilidade, com olhar para o futuro e atenção permanente às demandas reais da população. “Iniciamos mais uma etapa do nosso trabalho legislativo com a responsabilidade de olhar para frente, mas sem fechar os olhos para a realidade”, afirmou.

O deputado ressaltou que Mato Grosso do Sul tem se destacado pela responsabilidade fiscal, planejamento e eficiência administrativa. Citou também o crescimento econômico, a atração de investimentos, a geração de empregos e a chegada de obras aos municípios, destacando que esses resultados são frutos da gestão do governo do estado e que refletem na qualidade de vida da população.

Segurança pública

Um dos pontos centrais de sua fala foi a valorização da segurança pública. O parlamentar destacou o trabalho das forças de segurança como fundamental para garantir estabilidade social e defendeu a continuidade da valorização dos profissionais da área, ressaltando a importância de quem atua diariamente na proteção da população.

Preocupação nacional

Coronel David pontuou que o momento exige atenção ao ambiente econômico nacional. Destacou também que o Brasil vive hoje um governo que “troca responsabilidade por improviso, crescimento por aumento de impostos e diálogo por confronto ideológico”.

Conforme o deputado, o resultado é um país que cresce pouco e que compromete o equilíbrio fiscal.

“O PL tem projeto político para o país, que representa desenvolvimento, crescimento, equilíbrio fiscal e respeito a quem produz. Um projeto que devolva previsibilidade à economia, fortaleça as estatais como patrimônio do povo e não como instrumentos ideológicos, e coloque o Brasil novamente nos trilhos”, disse o deputado.

Como integrante da base aliada do governador Eduardo Riedel (PP), o deputado reafirmou que a bancada do PL seguirá apoiando iniciativas que fortaleçam a gestão responsável e o planejamento de longo prazo.

“Que este ano legislativo seja marcado por debates firmes, decisões responsáveis e coragem política”, declarou David, ao defender que a Assembleia mantenha atuação ativa na defesa dos interesses de Mato Grosso do Sul.