MUNDO NOVO: Governo declara Utilidade pública para associação do autismo

O Governo de Mundo Novo assinou a declaração de utilidade pública municipal da Associação dos Pais, Amigos e Profissionais do Autismo de Mundo Novo-MS. Com essa medida, a entidade passa a ter reconhecido seu papel de interesse social e pode usufruir de benefícios legais e institucionais para fortalecer suas atividades.

A Associação, que atua no apoio educacional e assistencial a pessoas com autismo, é uma organização filantrópica e sem fins lucrativos. Sua sede está localizada na Avenida JK, nº 273, no bairro Berneck.

A ato de assinatura aconteceu na manhã desta sexta-feira e contou com a presença da prefeita Rosária Lucca Andrade, do gerente geral Paulo Lourenço, do secretário de administração Leandro Soares, da secretária de finanças Talita Alencar e da diretora de contabilidade Fernanda Lopes. Também estiveram presentes o presidente da Câmara, Jefferson Cavalcante, e os vereadores Gessé Ferreira, Jaderson Moreira e Élcio Rodrigues. Representando a entidade, participaram Lidiane Lima presidente da associação e Luana Mostachio.

A declaração de utilidade pública reforça a importância da associação na luta pelos direitos e na inclusão de pessoas com autismo em Mundo Novo, permitindo avanços na captação de recursos e na formalização de parcerias institucionais.