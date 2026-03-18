quarta-feira, 18/03/2026

Mulher trans é torturada e marcada com suástica em MS

Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher

Milton
Publicado por Milton
Foto: TV Morena

Suspeitos confessam crime e têm prisão convertida em preventiva

Mulher trans de 29 anos foi vítima de tortura, agressões e ameaças de morte em Ponta Porã, no último sábado (14). Segundo relato, ela foi atraída para uma emboscada pelo namorado, Leonardo Duartes, de 22 anos, e pelos patrões Jackson Tadeu Vieira, de 38 anos, e Laysa Carla Leite Machinsky, de 25 anos. No local, foi espancada e teve o corpo marcado com uma suástica feita com objeto aquecido.

Os três suspeitos foram presos após confessarem o crime, e a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. O caso é apurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

De acordo com a vítima, ela foi chamada ao imóvel para receber pagamento, mas acabou trancada em um cômodo, onde sofreu agressões com socos, chutes e objetos, além de ameaças com faca. Ela afirma que precisará passar por cirurgia na cabeça e por procedimento para retirada da pele atingida.

Abalada, a vítima relatou que tem dificuldade para lidar com o trauma e segue em recuperação. As investigações continuam e, até o momento, a defesa dos envolvidos não foi localizada.

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