segunda-feira, 29/12/2025

Mulher sofre agressões do próprio filho em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil/Ilustrativa

Na madrugada de domingo (28), uma mulher de 47 anos foi agredida pelo próprio filho durante uma discussão familiar na Rua Prefeito Theofanes, bairro Planalto, em Rio Brilhante. Segundo relato da vítima, os ataques envolveram socos, tapas e empurrões na presença de outros familiares. Ela também informou que os episódios de violência não são isolados, gerando medo por sua integridade física e motivando o pedido de medidas protetivas.

A Polícia Militar prendeu o jovem de 18 anos, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A vítima pretende representar criminalmente contra o filho para garantir sua segurança. O caso evidencia a necessidade de atenção às situações de violência doméstica e prevenção de conflitos familiares. A comunidade local foi orientada sobre os canais de denúncia e apoio às vítimas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

