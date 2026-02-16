Mulher é presa após tentar esfaquear vizinhos

Uma mulher foi presa na noite de domingo (15) após tentar esfaquear vizinhos em Aral Moreira. Segundo o 4º Batalhão de Polícia Militar, a suspeita chegou a uma residência visivelmente embriagada e se desentendeu com os moradores. Ela saiu do local, mas retornou minutos depois armada com uma faca. Testemunhas relataram que a mulher tentou atingir um homem, que se refugiou em um cômodo nos fundos da casa, e ameaçou outra moradora enquanto tentava forçar a entrada.

Policiais da 2ª Companhia chegaram ao local e encontraram a suspeita ainda agressiva, desobedecendo ordens de soltar a arma. Foi necessário o uso de algemas para conter a mulher e garantir a segurança de todos. A agressora foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida, e a PM destacou que a ação rápida evitou ferimentos graves.