Nelsinho Trad ressalta experiência e defende contas equilibradas

Equilíbrio fiscal e incentivos econômicos são prioridade
Durante agenda nesta segunda-feira (30) na Governadoria, em Campo Grande, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) ressaltou sua experiência como prefeito da Capital ao comentar a política de benefícios fiscais e a situação econômica do Estado. Ele destacou a importância de equilibrar receita e despesa sem aumentar tributos, classificando a tarefa como um desafio diário que exige trabalho técnico e dedicação da equipe. O parlamentar elogiou a manutenção e prorrogação dos incentivos fiscais pelo Governo de Eduardo Riedel, destacando a conciliação entre reajustes salariais e investimentos públicos.
Nelsinho Trad relembrou programas de regularização fiscal implantados na prefeitura, como o Refis e o IPTU Azul, que aumentaram a arrecadação e valorizaram os contribuintes. Ele também mencionou a criação da Central de Atendimento ao Cidadão, voltada a melhorar o relacionamento com o contribuinte. Para o senador, a gestão eficiente vai além de obras e números, sendo crucial manter a harmonia entre gestores e sociedade para garantir resultados concretos.