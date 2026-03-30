Nelsinho Trad ressalta experiência e defende contas equilibradas

Senador elogia incentivos fiscais e programas de arrecadação do Estado

Equilíbrio fiscal e incentivos econômicos são prioridade

Durante agenda nesta segunda-feira (30) na Governadoria, em Campo Grande, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) ressaltou sua experiência como prefeito da Capital ao comentar a política de benefícios fiscais e a situação econômica do Estado. Ele destacou a importância de equilibrar receita e despesa sem aumentar tributos, classificando a tarefa como um desafio diário que exige trabalho técnico e dedicação da equipe. O parlamentar elogiou a manutenção e prorrogação dos incentivos fiscais pelo Governo de Eduardo Riedel, destacando a conciliação entre reajustes salariais e investimentos públicos.

Nelsinho Trad relembrou programas de regularização fiscal implantados na prefeitura, como o Refis e o IPTU Azul, que aumentaram a arrecadação e valorizaram os contribuintes. Ele também mencionou a criação da Central de Atendimento ao Cidadão, voltada a melhorar o relacionamento com o contribuinte. Para o senador, a gestão eficiente vai além de obras e números, sendo crucial manter a harmonia entre gestores e sociedade para garantir resultados concretos.

Empresário Carlos Bernardo oficializa filiação ao União Brasil em Brasília

ANELISE PEREIRA - 0
O empresário sul-mato-grossense Carlos Bernardo oficializou, nesta quarta-feira (25), sua filiação ao União Brasil, durante ato realizado na capital federal. O evento contou com a...
Leia mais

Deputado Rinaldo propõe “Formatura Sustentável” em MS

Milton - 0
Projeto une inclusão social, educação e consciência ambiental O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto...
Leia mais

“Tudo aceito na cama, menos ‘petista”, afirma garota de programa

Milton - 0
Humor ácido de garota de programa reacende debates sobre polarização Em tom irônico, uma garota de programa afirmou que aceita praticamente qualquer fantasia ou xingamento...
Leia mais

Servidores de MS recebem salário na próxima quinta-feira

Milton - 0
Estado paga servidores antes do prazo legal Os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul terão o salário de abril, referente ao mês trabalhado...
Leia mais