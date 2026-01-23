sexta-feira, 23/01/2026

Mudanças na Lei Maria da Penha protegem vítimas no trabalho público

Medidas visam proteger mulheres e familiares próximos no ambiente de trabalho público

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro alterações na Lei Maria da Penha que definem regras de afastamento entre agressor e vítima quando ambos atuam no serviço público, incluindo movimentação funcional, redistribuição, cessão ou trabalho remoto, enquanto durar a medida protetiva. A relatora, deputada Delegada Ione (Avante-MG), ampliou o alcance do projeto de lei 3396/24 para todas as esferas administrativas e para familiares próximos das vítimas, proibindo relações de chefia e priorizando o interesse da mulher sem prejudicar o serviço público.

O texto segue para análise das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça, antes de votação final na Câmara e no Senado. A proposta busca garantir distanciamento físico seguro entre agressor e vítima, prevenir intimidações indiretas e permitir alternativas quando a movimentação não for possível, fortalecendo a proteção legal às mulheres no setor público.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ibama amplia proteção de quelônios com tecnologia de ponta no Tapajós

Milton - 0
O Ibama implementou o monitoramento por satélite de tartarugas no rio Tapajós, em fase piloto do Programa Quelônios da Amazônia, gerando dados inéditos sobre...
Leia mais

MPMS abre investigação sobre recado ameaçador a estudante em Bonito

Milton - 0
O MPMS, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, instaurou procedimento para apurar mensagens de teor ameaçador encontradas no caderno de um...
Leia mais

Casal é preso por descartar caixas d’água de amianto em Campo Grande

Milton - 0
A Polícia Civil, por meio da DECAT, prendeu uma mulher de 60 anos e um homem de 57 anos por descarte irregular de caixas...
Leia mais

Jovem é executado a sangue frio na fronteira

Milton - 0
O comissário Abel Cantero, chefe adjunto do Departamento de Investigações, afirmou que a análise de dois celulares será essencial para esclarecer o assassinato de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia