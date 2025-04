MST bloqueia BR-060 em protesto por tempo indeterminado

A BR-060 segue totalmente interditada nesta segunda-feira (28), sem previsão de liberação. O bloqueio ocorre próximo ao trevo do “Capão Seco”, a cerca de 55 Km de Campo Grande, devido a um protesto de famílias do MST. Desde as 4h da madrugada, o tráfego está interrompido, gerando cerca de 10 km de congestionamento.

Embora o bloqueio afete o trânsito de veículos, veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais, têm autorização para passagem. Os manifestantes reivindicam políticas públicas para a reforma agrária, incluindo a criação de assentamentos e assistência para acampados, o que motivou a mobilização.

A interdição é parte da Jornada de Lutas pela Reforma Agrária, conhecida como “Abril Vermelho”. O trecho bloqueado foi impedido com pneus queimados, galhos de árvores e madeira, e, por enquanto, não há previsão para que a via seja liberada. Motoristas reclamam das condições, incluindo a falta de estrutura, como banheiros, e o longo tempo de espera, que já ultrapassa 5 horas.