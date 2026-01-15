MS registra queda nos estelionatos em 2025

Mato Grosso do Sul registrou 11.479 casos de estelionato em 2025, queda de 18% em relação a 2024, o menor número desde o auge durante a pandemia da Covid-19. O governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, atribui a redução a investimentos em inteligência policial, tecnologia e qualificação do efetivo, além da integração entre as forças de segurança. Campo Grande lidera com 3.437 ocorrências, seguida por Dourados, Corumbá e Coxim. Apesar da diminuição, novos golpes envolvendo falsos magistrados alertam a população para riscos de fraudes.

O Judiciário reforça que juízes nunca solicitam pagamentos ou dados pessoais por telefone ou aplicativos. Barbosinha lembra que a vergonha faz muitas vítimas não denunciarem, dificultando a recuperação de recursos. Idosos e pessoas desavisadas continuam sendo os principais alvos. Operações como a Alvará Fantasma desarticularam quadrilhas que aplicavam golpes interestaduais, resultando em prisões e apreensão de equipamentos usados nas fraudes.

O trabalho policial integrado e a prevenção continuam sendo essenciais para reduzir o crime. A população é orientada a desconfiar de contatos suspeitos e denunciar qualquer tentativa de golpe.