MS lança sistema inédito de monitoramento ambiental em tempo real

Com tecnologia de ponta, o Mato Grosso do Sul inaugurou a sala de situação da UNIGEO, uma unidade avançada de geoprocessamento para monitorar desmatamentos e queimadas em tempo quase real. Instalada no Imasul, a estrutura utiliza imagens de satélite de alta resolução e inteligência artificial para emitir alertas automáticos e cruzar dados com registros ambientais.

Desde que entrou em operação, em 2023, o sistema já emitiu mais de 10,6 mil alertas de desmatamento. Com precisão de até um metro, a plataforma permite verificar alterações na vegetação, inclusive em áreas de conservação, terras indígenas e lavouras.

Segundo o secretário Jaime Verruck, o novo sistema agiliza a identificação de infrações e permite embargos automáticos em propriedades sem licenciamento. A automação reduziu em 72% o trabalho manual dos técnicos, otimizando as ações de fiscalização.

Com investimento de R$ 1,5 milhão, a sala de situação conta com videowall, monitores e estações de alta performance. O diretor do Imasul, André Borges, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do Estado com a sustentabilidade e a governança ambiental.

O governo planeja ampliar a estrutura com drones, viaturas e mais imagens via satélite. A UNIGEO consolida MS como referência nacional em combate ao desmatamento ilegal e mudanças climáticas.