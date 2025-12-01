segunda-feira, 1/12/2025

MS celebra recorde na campanha “Caixa Encantada”

Crescimento anual: de 43 mil a 126 mil brinquedos

Fotos: Saul Schramm/Secom

A campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia” arrecadou 126,8 mil brinquedos, que serão distribuídos para 517 instituições em 53 municípios de Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da ação, participaram do encerramento e do Dia D Magia, promovido no Bioparque Pantanal.

O projeto, organizado pela SAD e com apoio de órgãos públicos, empresas e servidores, completa dez anos, consolidando-se como uma iniciativa de grande impacto social. Em cada edição, o número de brinquedos e crianças beneficiadas cresce, refletindo o engajamento da sociedade.

Mônica Riedel destacou o esforço da equipe: “Desde a arrecadação, triagem e embalagem até a entrega, cada etapa demanda trabalho e dedicação, mas o resultado é transformador”. O objetivo é arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para crianças em situação de vulnerabilidade social.

O governador reforçou a meta de expandir a campanha para 79 municípios no próximo ano, fortalecendo o espírito de solidariedade. A iniciativa também conta com arrecadação de eventos, como a Corrida dos Poderes, e segue um cronograma organizado para triagem e entrega dos kits às instituições.

