MS Ativo fortalece municípios: governador em exercício entrega pacote de obras na região Cone Sul

O governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, percorreu os municípios de Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo e Eldorado, região Cone Sul, para entregar quinta-feira (9) um pacote de obras pelo programa MS Ativo – Municipalismo e, também, assinar a ordem de serviço que autoriza a construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros.

As ações ao longo do dia reforçaram o compromisso do Estado em atender às demandas locais, promovendo melhorias diretas na vida das pessoas. Cada visita também destacou o modelo de gestão municipalista, no qual o governo se propõe a sair dos gabinetes para ouvir as necessidades das cidades in loco, estreitando a relação com as comunidades locais e gestores municipais.

Em Itaquiraí, Barbosinha assinou, juntamente com o secretário-adjunto da Casa Civil, Walter Carneiro, o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Adriano Noleto Rampazo, o prefeito Thalles Tomazelli e demais autoridades o Termo de Ordem de Serviço para a construção do Quartel do Corpo de Bombeiros em Itaquiraí.

Por meio de um acordo entre os poderes, o prédio será construído com recursos próprios da prefeitura, investimentos de cerca de R$ 2 milhões, e o Governo de MS, por intermédio do Corpo de Bombeiros, contribuirá com viaturas e materiais para os atendimentos, somando mais de R$ 3 milhões.

“Este é um governo que valoriza cada município de forma única. Itaquiraí, como um importante eixo da Rota Bioceânica, merece receber uma estrutura moderna que atenda não apenas às demandas locais, mas também às necessidades da região. Essa parceria com a prefeitura exemplifica o modelo de gestão municipalista que defendemos, onde os recursos são aplicados de maneira estratégica e devolvidos em forma de benefícios concretos para a população”, destacou Barbosinha.

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, ressaltou a importância da parceria em benefício da comunidade. “Esta obra é a realização de um sonho para nossa cidade e o que vemos com essa ordem de serviço é um governo que entende a importância de devolver aos cidadãos aquilo que lhes pertence: os tributos que pagam. Essa parceria entre o Estado e os municípios é uma forma de transformar os recursos arrecadados em obras e ações que realmente fazem diferença na vida das pessoas”, pontuou Tomazelli.

Já em Japorã, a agenda incluiu o descerramento de placa de três obras com recursos estaduais no valor de R$ 1,2 milhão, que envolve a implantação de duas pistas de caminhada nos distritos de Jacareí e Aldeia Porto Lindo, além da implantação do sistema de iluminação pública no Estádio da Aldeia de Porto Lindo.

“As novas pistas de caminhada e a iluminação no estádio da aldeia representam muito mais que melhorias estruturais; são investimentos diretos na qualidade de vida. Essas ações fortalecem o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em levar desenvolvimento para todas as regiões, respeitando as características culturais e promovendo espaços de convivência e bem-estar. É assim que construímos um estado mais inclusivo e conectado às necessidades reais da população”, reforçou Barbosinha.

O prefeito Malaquias reafirmou o impacto das ações do governo em termos de políticas públicas que realmente dão resultados positivos. “O apoio do governo tem sido essencial para Japorã e esse é um dia muito especial para nós. A implantação das pistas de caminhada e do sistema de iluminação no estádio da Aldeia Porto Lindo não apenas trazem mais infraestrutura, mas promovem bem-estar, segurança e inclusão para as comunidades locais. Quando o Estado trabalha em conjunto com os municípios, quem ganha é o cidadão e por isso estamos todos alegres”, disse.

Em Mundo Novo, última agenda na região Cone Sul, foi feito o descerramento de placa de quatro obras de infraestrutura, sendo três delas realizadas por meio de convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Ao todo, são R$ 16,6 milhões em novos investimentos no município.

“Mundo Novo terá obras que representam um avanço significativo na qualidade de vida da população. Esses maus de R$ 16 milhões investidos em infraestrutura dão caminhos para mais dignidade, segurança e mobilidade aos moradores. Nosso compromisso é sempre estar ao lado dos municípios, garantindo que os recursos cheguem onde mais fazem a diferença: nas famílias”, enfatizou o governador em exercício.

A prefeita Rosária de Fátima Lucca agradeceu a parceria. “O governo tem sido um grande aliado de Mundo Novo, garantindo que nossas demandas sejam atendidas com eficiência. Asfalto, drenagem, restaurações e o Polo Recreativo são obras que impactam diretamente o dia a dia da nossa população, oferecendo mais infraestrutura e lazer. Quero agradecer ao governo por todo empenho e dedicação em trazer mais desenvolvimento para nossa cidade. Este é o resultado de um governo municipalista, que respeita e atende às demandas das nossas comunidades”, disse a prefeita.

No município de Eldorado, o governador em exercício realizou uma visita para acompanhar de perto as obras de ampliação do Posto de Saúde Central da cidade que, em breve, se tornará um Hospital de Pequeno Porte.

“Esta obra representa o cuidado do governo com a saúde da nossa população. Estamos construindo um sistema de saúde mais inclusivo e eficiente, para que os moradores de Eldorado e região tenham acesso a serviços de qualidade,” destacou Barbosinha.

Fabiana Lorenci, prefeita da cidade, ressaltou a importância da obra. “A ampliação do posto é uma conquista histórica para Eldorado. O governo de Mato Grosso do Sul está mostrando, mais uma vez, o compromisso com a nossa gente. Ela é a devolução pra comunidade em forma de cuidado com a saúde e a qualidade de vida. Essa parceria Estado-Município é um exemplo de como os tributos podem e devem ser aplicados para o bem coletivo”, reforçou Fabiana.

Gestão municipalista: ouvindo e atendendo as pessoas

O programa MS Ativo – Municipalismo reflete a missão do governo do Estado de atuar diretamente nos municípios, promovendo ações concretas que impactam positivamente a vida das pessoas. O governador em exercício, Barbosinha, reafirmou o compromisso de continuar ouvindo as demandas locais e trabalhando para atender as prioridades dos cidadãos sul-mato-grossenses.

“O governo do Estado está aqui, lado a lado com cada município, porque acreditamos que o desenvolvimento começa nas cidades. Nosso trabalho é construir um Mato Grosso do Sul mais próspero, verde, inclusivo e digital, para que todos tenham mais qualidade de vida”, finalizou Barbosinha.